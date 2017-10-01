Подписаться на уведомления
 

Трамп назвал тратой времени попытку диалога с КНДР

 

Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон тратит время, пытаясь вступить в переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в твиттере.

Американский президент вновь назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой». Также Трамп отметил, что США в конечном итоге «сделают то, что должно быть сделано».

«Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь вступить в переговоры с «маленьким человеком-ракетой». Побереги силы, Рекс — мы сделаем то, что должно быть сделано», — написал американский президент.

207 просмотров


Старости
Патрушев продолжил консультации с Ильхамом Алиевым
Патрушев продолжил консультации с Ильхамом Алиевым "Азербайджан и Россия вместе выявляют вызовы"
Наша погода
Сегодня 20° / 13°
2 Окт 17° / 11°
3 Окт 15° / 11°
4 Окт 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0027 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Суета держав курдам на смех наша аналитика
Трамп назвал тратой времени попытку диалога с КНДР
Мартин Шульц обеспокоен ситуацией в Каталонии
От удара США погибли мирные сирийцы
Иракские военные освободили около 30 деревень
Над столицей Йемена сбили американский беспилотник
В Дагестане ищут террористов
Эвандер Холифилд и Костя Цзю в Азербайджане «Нам очень приятно быть в Баку»
Раненный в Сирии полковник скончался в Москве
Сборная Азербайджана по волейболу проиграла Турции в матче за бронзу Евро - 2017
Кланы в панике: Путин тянет с назначением нового главы Дагестана
Матч «Барселоны» отменен из-за референдума
Европарламент признал референдум в Каталонии
Мужчина с ножом устроил резню в Марселе
Эрдоган: "Турция ничего не потеряет, если не вступит в ЕС"
В Канаде террорист порезал полицейского и сбил четверых пешеходов
Напряженность в мечети Имамзаде в Гяндже Заявление МВД
В Петербурге избили чеченского спортсмена
Индийский дипломат: Никто не знает, где находится Азербайджан
Польша разместит у себя десятки тысяч американских военных
В Карачаево-Черкесии задержали гражданина Азербайджана
Испания теряет контроль над Каталонией
Мэр Барселоны обвинила премьера Испании в трусости
В понедельник в Баку ожидается дождь
В Ливии нашли массовое захоронение
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться