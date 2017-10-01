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Как проваливают не «своих чиновников» в Баку Госкомиссия, правда, опровергает

Автор: Рашад Рустамов, отдел социума 

Государственный экзаменационный центр объявил, что с целью более эффективной подготовки к тестовому этапу конкурса по приему на государственную службу 5 октября будет проведен электронный испытательный экзамен. Стоимость участия в электронном экзамене составляет 30 манатов.

Напомним, что в соответствии с указом президента Азербайджана об утверждении «Правил приема на государственную службу в органы исполнительной власти посредством конкурса», претенденты, набравшие на тестовом экзамене не менее 80 процентов возможного количества баллов, допускаются к собеседованию. В ходе собеседования кандидату задаются соответствующие вопросы для выявления его знаний и умения в области применения в связи с исполнением должностных обязанностей. 80 процентов итогового балла, который может набрать кандидат во время конкурса, формируется в результате тестового экзамена, а 20 процентов – по итогам собеседования. Лица, успешно прошедшие тестовый экзамен и собеседование, направляются в соответствующий орган исполнительной власти для занятия вакантной должности.

По мнению эксперта по образованию Бахтияра Гаджиева, проведение устного собеседования имеет большое значение для определения соответствия претендента той или иной должности. Однако у нас собеседование нередко используется как возможность протащить на государственную должность своего человека. 

«Во время собеседования «своему» претенденту задают очень легкие вопросы, а «не своих» пытаются всячески запутать», - заявил эксперт haqqin.az.  

Предвзятость экзаменаторов в ходе собеседования отмечает и адвокат Асабали Мустафаев.

«Юристы и правозащитники неоднократно указывали, что устный экзамен ставит под сомнение объективность конкурсов на получение государственной должности», - сказал он.

По мнению адвоката, собеседование призвано определить- адекватно ли претендент на госдолжность оценивает свои способности и умеет ли он четко выражать свои мысли. Придавать же устному опросу форму экзамена и делать на его основании окончательный вывод - неправомерно», - считает адвокат.

В качестве подтверждения своего мнения А.Мустафаев рассказал историю участия в таком конкурсе своего коллеги - адвоката Музаффара Бахышова.

Музаффар Бахышов

«Музаффар с отличием окончил юридический факультет Бакинского государственного университета, имеет достаточный опыт работы. Два раза он успешно сдавал тестовые экзамены на госдолжность и набирал необходимые баллы, но каждый раз после собеседования оказывалось, что он не соответствует работе, на которую претендует. Каким образом это определили, неизвестно», - удивляется А.Мустафаев.

Однако глава пресс-службы Государственного экзаменационного центра Ханлар Ханларов не согласен с тем, что  осуществляемое его структурой собеседование носит необъективный характер.

«Государственный экзаменационный центр является юридическим публичным лицом. Центр проводит конкурс на замещение государственных должностей в соответствии с правилами, установленными законом. Устный экзамен проводится комиссией, в которую входят представитель государственной структуры, где имеется вакантная должность, а также сотрудник  Государственного экзаменационного центра и независимый эксперт. Этого достаточно, чтобы дать возможностям претендента объективную оценку», - заявил глава пресс-службы.

О том, как определяется кандидатура независимого эксперта, haqqin.az разъяснил заведующий отделом Государственного экзаменационного центра Вугар Аскеров.

«Мы обращается в высшие учебные заведения, в частности в Академию управления, а также в неправительственные организации с просьбой направить к нам специалистов, которые могли бы выступить на наших экзаменах в качестве независимых экспертов. Обычно это высокообразованные и солидные люди».

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