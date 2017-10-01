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Пожар в гостинице Москва

 

В расположенном в центре столицы России здании гостиницы «Москва» начался пожар. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Уточняется, что задымлены все этажи здания, произведена полная эвакуация находящихся внутри людей. Движение по улице Охотный Ряд ограничено, также перекрыты пешеходные зоны.

По информации источника возгорание произошло в вентиляции на техническом этаже гостиницы. Площадь пожара составляет два квадратных метра, в 19:45 он был локализован.

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