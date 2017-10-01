На улицах Мадрида, Барселоны, Севильи и других городов Испании царит такое же брожжение, которым был охвачен Баку после первой открытой вылазки армянских сепаратистов в Степанакерте (нынешний Ханкенди). Однако, в отличие от карабахских армян, каталонцы охвачены идеей фикса последние 150 лет. Если считать их вызов 1871 года, когда они впервые попытались отделиться от Испании. К слову, тогда назревающий конфликт удалось погасить путем переговоров.

Собственно, подавляющее большинство граждан Испании требует того же, чего безуспешно добивались с 1987 года азербайджанцы - единства страны и уважения конституции. Народное волеизъявление на улицах Испании схоже с азербайджанскими даже в нелицеприятных выкриках и лозунгах в адрес центрального правительства. Действия центрального правительства становятся все более решительными и жесткими: закрыт колл-центр, занимавшийся технической поддержкой каталонских сепаратистов, та же участь постигла большую часть школ, где намечено было провести голосование. Единственное отличие нынешнего испанского гражданского противостояния от бакинского конца 80-х: полиция, как и положено, не церемонится с радикалами и провокаторами, которыми кишмя кишат ряды демонстрантов и митингующих.

Помнится, их азербайджанские коллеги в большинстве своем не скрывали своих симпатий к народофронтовцам и исподтишка им подыгрывали. Ну это, так сказать, национальная специфика.

А в остальном – сепаратизм, он и есть заговор против государства и конституции. А заговорщики не могут быть в ладах с эволюцией. Делая ставку на силу, они понимают только язык силы. Как это надо делать в свое время, продемонстрировали Сталин в СССР и Франко в Испании. В современной России помог законности восторжествовать над заговорщиками в одежде либерастов В.Путин. Кстати, Великобритании удалось удержать Севрную Ирландию не без силовых приемов и достаточно длительных. Тот факт, что утвердившаяся на постсоветских странах демократия, мягко говоря, специфична, а социальное расслоение общества на бедных и богатых углубляется, только подтверждает старую мысль о неготовности упомянутых стран к декларируемым преобразованиям.

Право на… сепаратизм

С тех пор как из далекой Испании пришла весточка о желании каталонцев самоопределиться, я каждый вечер ловлю сообщения из Вашингтона. Точно так же ровно тридцать лет назад я ждал реакции флагмана современной демократии на сепаратистский взрыв в Нагорном Карабахе.

Нет, я не был настолько наивен, чтобы надеться на поддержку правого дела азербайджанцев американской демократией. Тогда вновь, как и на заре советизации бывшей Российской империи, вновь все, словно по команде, заговорили-заспорили о праве нации на самоопределение как святом принципе демократии. Мне же было интересно узнать, каким образом великий перестройщик СССР М.Горбачев и его партийные и добровольные советники из числа советского армянства смогут согласовать этот действительно основополагающий принцип с другим демократическим требованием – территориальной целостностью государства.

На свою беду, я как раз перед упомянутыми событиями работал в Москве над диссертацией и потратил немало сил и времени на изучение официальной точки зрения по данному вопросу, а также подходов ведущих ученых. Кстати, мнение о том, что в научных кругах слово в слово повторяли высокое партийное мнение, не совсем соответствует действительности.

Например, согласно советской доктрине, практика строительства первого социалистического государства являла собой подтверждение возможности гармонизации этих принципов. В научных дискуссиях, в которых мне доводилось участвовать, как и публикациях того времени высказывались куда более осторожные мнения. Но это – к слову. Так вот, вместо поддержки американской демократией права Азербайджана на неприкосновенность своей территориальной целостности (как и целостности США вместе с другими западными странами) американский Конгресс выступил с заявлением о безусловном удовлетворении требований карабахских сепаратистов.

Именно после этого заявления М.Горбачев, высказывавшийся в том же духе, стал эволюционировать в сторону армянской трактовки карабахского конфликта. Остальное читателю известно и без меня: на всем протяжении межнационального конфликта Вашингтон однозначно рассматривал его под углом зрения права наций на самоопределение.

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Их много и они имеются практически в любой стране. Сами себе они кажутся патриотами, но где они принесли своим народам счастливую жизнь - никто не знает. Тем не менее, именно право на сепаратизм со времен горбачевской перестройки взят повсеместно на вооружение в качестве вполне законного орудия достижения независимости путем расчленения международно признанных государств. Так вот США, а вместе с ними ЕС оказались в политической западне ими же и выстроенной.

Иракский Курдистан, как и нагорно-карабахский конфликт стали возможны вследствие военной, финансовой и политической поддержки практически всех мировых держав, включая Россию. В одном случае надо было прибирать к рукам нефтяной резервуар мира под географическим названием Ближний Восток, в другом – опрокидывался советский социализм опять же не только и не столько из идеологических соображений, а ради несметных российских подземных кладовых.

Кстати, в западных столицах не могут простить В.Путину именно того, что с его появлением в Кремле кончилась раздача месторождений. Пока сепаратистскими переворотами был охвачен развивающийся континент, они фактически приветствовались и голос Баку в этом хоре любителей псевдонезависимости просто тонул.

Каталония демонстрирует миру, что сепаратистская угроза вполне реальна и на европейском континенте. Если, разумеется, во время ее не остановить. Вот это-то обстоятельство особенно огорчает Ереван и его выкидыш, названный Арцахом. И есть отчего – надежды на то, что сепаратизм поползет по странам Европы поугасли. Жаль. Другое дело, если бы вслед за независимостью каталонские сепаратисты в полном соответствии со взглядами своих идеологов потребовали присоединения к Каталонии земель департамента Восточные Пиренеи и прилегающих районов Франции. Ведь они считаются истинно каталонскими еще со средневековых времен.

Что там говорить, решение каталонской проблемы на карабахский манер может опалить весь европейский континент, считают некоторые политологи. И в связи с этим напоминают о потенциально сепаратистских «точках»: Северная Ирландия (кстати, умиротворенная после длительной войны как и американские мексиканцы), Шотландия, Уэльс. К ним подверстываются польские претензии к своим соседям, итальянские, французские территориальные проблемы – все то, что досталось в наследство европейцам от Второй мировой войны. И под этот историко-географический ландшафт подгоняется идеология неизбежности очередного мирового переустройства.

Что и говорить – мировое сообщество нуждается в реформации. Но не по указке одной глобальной державы. Если согласиться с изменением миропорядка под контролем США, что на мой взгляд невозможно, то мир получит суперимперию, десятки Каталоний и Арцахов на просторах Европы и России.

Надо ли говорить о том, что кончится этот международный эксперимент тем, что США просто рухнут под тяжестью неподъемных проблем, которая они на себя взяли. Это не нужно ни Вашингтону, ни Брюсселю. Следовательно понимание того, что сепаратисты плохие союзники в деле взятия под контроль нужные геополитические пространства зреет. Другое дело какие формы и инструментарий будут применены для реализации американских планов. Скорее всего, этот вопрос актуализируется и его решение будет найдено после Трампа. А это потребует выработки единого взгляда на проблему, дабы независимость как минимум не подменялась вооруженным расчленением международно признанных государств. Короче, менять надо не сложившееся мироустройство, оно всегда было и будет несовершенным, а способы достижения независимости. А это зависит от того, смогут ли люди выработать эволюционные пути обретения независимости, отказавшись навсегда от старого как мир способа – ставки на силу.

Увы, события в Каталонии кто-то незримый подталкивает именно в этом направлении. При том, что никто внятно не объяснил: в чем порочность или недостаточность каталонской автономии, существующей с 1979 года. Обвинения о том, что Мадрид обворовывает автономию просто несостоятельны. Как несостоятельны были истошные крики в Степанакерте о том, что армянам не разрешают говорить на родном языке. Как тут не сказать о том, что ныне карабахские армяне со вздохами вспоминают о жизни в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. Со вздохом и шепотом…