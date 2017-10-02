В ОАЭ ввели «налог на грех»

В Объединенных Арабских Эмиратах с 1 октября акциз на табак и энергетические напитки вырос вдвое, а налог на безалкогольные напитки увеличился на 50 процентов, передает Arabian Business.

Таким образом, цены на безалкогольные напитки в ОАЭ выросли с 1,5 до 2,25 дирхамов, а пачка сигарет подорожала с 8 до 16 дирхамов. В Эмиратах новые акцизы называют «налогом на грех» (sin-tax).

В преддверии введения новых налогов жители ОАЭ устремились в магазины, чтобы успеть купить товары по старым ценам. Впрочем, не все магазины изменили суммы на ценниках с 1 октября: по закону, если товар был получен до вступления закона в силу, то продавец имеет право не применять к нему новые ставки.