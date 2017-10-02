За терактом в Марселе стояла ИГИЛ

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Марселе, в результате которого погибли две женщины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой публикации боевиков в сети.

Днем 1 октября вооруженный ножом мужчина напал на прохожих на вокзале во французском Марселе. От ранений скончались две женщины. Самого нападавшего ликвидировали военные.

Расследованием инцидента занялся антитеррористический отдел французской прокуратуры. СМИ также сообщили, что нападавший уже был известен правоохранителям.