В Каталонии завершился референдум о независимости. Закрылись те участки по голосованию, которые в течение дня не успели прикрыть сотрудники полиции и Гражданской гвардии Испании.

Власти области пообещали в ближайшее время начать подсчет голосов. При этом представитель каталонского правительства Хорди Турулл рассказал, что не знает, когда удастся опубликовать результаты референдума, поскольку все избирательные участки отключены от ЦИК Испании.

Само «голосование», как уже сообщал haqqin.az, сопровождалось попытками властей Испании воспрепятствовать этому процессу.

Политический аналитик и эксперт по Европе Александр Носович дал оперативное интервью haqqin.az.

- Насколько легитимным может считаться референдум о независимости в Каталонии?

- Легитимность референдума – это сложный вопрос. Правительство Испании его не признает. Но мы видим, что на референдум в Каталонии пришло много людей: были кадры очередей, растянувшихся к избирательным участкам, начиная аж с двух часов ночи. Но если считать источником легитимности волю народа, то да, референдум может считаться легитимным. Власти Испании своими действиями по недопущению этого голосования вызвали обратный эффект и мобилизацию населения Каталонии.

И даже непризнание Мадридом референдума в Каталонии все же приведет к новой политической реальности, с которой Испании и Евросоюзу придется считаться.

- Власти Испании еще до голосования пошли на силовые меры. И это, почему-то, не вызвало осуждения в Европе. Почему? Ведь любые подобные действия, например, на постсоветском пространстве вызывают гневную реакцию европейцев…

- То, что сейчас происходит в Каталонии (я имею в виду даже не сам референдум, а то, как власти Испании и руководство Евросоюза на него реагируют), – это аннигиляция европейских ценностей и европейских демократических правил.

В Европе десятилетиями развивалась культура мирного разрешения конфликтов. Но сегодня мы видим, как региональный кризис в Каталонии решается «украинским путем»: введением войск, объявлением чрезвычайного положения и т.д. Но ЕС молчит.

А ведь путем компромисса еще три года назад был решен кризис между Лондоном и Шотландией. Власти Великобритании пошли на референдум, и шотландцы проголосовали за сохранение членства в Великобритании. Думаю, если бы и власти Испании пошли по этому пути, то и исход референдума в Каталонии был бы иным. Вспомните, до того, как началась жесткая силовая политика Мадрида, за независимость Каталонии выступали всего 42% населения этого региона.

- А не накроет ли теперь волна сепаратизма Европу и мир? Тут еще и референдум в иракском Курдистане пришелся «к месту»…

- Не думаю, что каталонский референдум к этому приведет. Но его следствием, безусловно, станет разрушение практики диалога при разрешении конфликтов.

Страна Европейского Союза, находящаяся не на периферии, а в самом что ни на есть центре Европы, при решении конфликта со своим регионом использует армию. Это сигнал о том, что теперь так можно делать и никакие европейские ценности больше не работают.

- Усложнит ли референдум в Каталонии урегулирование конфликтов на постсоветском пространстве, в том числе и карабахский?

- Да, усложнит. Я абсолютно в этом уверен. Европа, которая до сих пор подавала пример того, как нужно урегулировать конфликты путем долгих, трудных переговоров и взаимных компромиссов, сейчас показала, что в угоду конъюнктурным политическим соображениям эти же конфликты можно решать путем применения грубой силы, военного вмешательства. И это уже становится примером для решения приднестровского, донбасского, карабахского конфликтов.

- То есть возрастает угроза войны, возобновления боевых действий в разных точках?

- Да. Абсолютно так.