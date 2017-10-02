В Каталонии призывают объявить независимость

Президент национальной ассамблеи Каталонии Хорди Санчес призвал главу правительства региона признать независимость Каталонии после проведения референдума, сообщает в воскресенье испанское издание El Pais.

Заявление чиновник сделал в рамках выступления на митинге перед сторонниками референдума в Барселоне. В частности, Санчес попросил главу Женералитета Карлоса Пучдемона и правительства региона провозгласить независимость Каталонии, отметив, что "происходят важные моменты в истории этой страны".

"Мы надеемся, что правительство позволит нам скоро увидеть действия по защите рождения новой каталонской республики", — добавил Санчес.