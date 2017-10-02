Игрок «Барселоны» Жерар Пике пригрозил покинуть сборную Испании

Центральный защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике отреагировал на события в Каталонии, где в стычках с полицией пострадали участники референдума о независимости, пишут испанские СМИ.

Футболист заявил, что готов прекратить выступления за сборную Испании, если так решит руководство.

«Думаю, что могу продолжить выступление за сборную, потому что в Испании много людей, которые верят в демократию и не согласны с происходившим 1 октября в Каталонии. Но если в руководстве считают, что я представляю собой проблему, то могу покинуть сборную до 2018 года», — заявил Пике после победного для своей команды матча против "Лас-Пальмаса".