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Игрок «Барселоны» Жерар Пике пригрозил покинуть сборную Испании

 

Центральный защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике отреагировал на события в Каталонии, где в стычках с полицией пострадали участники референдума о независимости, пишут испанские СМИ.

Футболист заявил, что готов прекратить выступления за сборную Испании, если так решит руководство.

«Думаю, что могу продолжить выступление за сборную, потому что в Испании много людей, которые верят в демократию и не согласны с происходившим 1 октября в Каталонии. Но если в руководстве считают, что я представляю собой проблему, то могу покинуть сборную до 2018 года», — заявил Пике после победного для своей команды матча против "Лас-Пальмаса".

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