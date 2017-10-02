В России у азербайджанца нашли 1,5 килограмма золота

В Забайкальском районе России задержан гражданин Азербайджана с 1,5 кг самородного золота в пачке из-под сока. В отношении него возбуждено уголовное дело, передает ТАСС сообщение пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сотрудники транспортной полиции задержали гражданина на вокзале станции Новая Чара. Он пытался скрыться от них. В ходе досмотра в его сумке обнаружена коробка из-под сока, в которой находилось свыше 1,5 кг самородного золота общей стоимостью 2,7 млн рублей", - сказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, мужчина заявил, что нашел драгоценный металл в одном из поселков и решил оставить его себе для дальнейшей реализации.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 191 УК РФ ("Незаконное хранение драгоценных металлов"), предусматривающей до пяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.