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Стрельба в Лас-Вегасе: двое убитых, десятки раненых обновлено 11:17; видео; фото

 

Подозреваемый в стрельбе у казино в Лас-Вегасе нейтрализован, сообщила полиция города в своем Twitter.

Также аэропорт Мак-Карран в Лас-Вегасе временно приостановил работу из-за стрельбы вблизи казино, жертвами которой стали два человека, 24 получили ранения, сообщает РИА Новости.

"Полеты из и в аэропорт Мак-Карран временно приостановлены в связи с сообщениями о стрельбе на юге бульвара Лас-Вегас", — говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге Twitter воздушной гавани.

* * * 10:48

В результате стрельбы вблизи одного из крупнейших казино Лас-Вегаса погибли два человека, 24 ранены, сообщает Рейтер.

* * * 10:30

Полиция американского Лас-Вегаса расследует инцидент со стрельбой вблизи одного из крупнейших казино города, сообщает РИА Новости.

"Мы расследуем сообщения о стрелке в окрестностях казино Mandalay Bay Casino. Просим всех избегать данного района", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции.

По данным СМИ, пострадали не менее двадцати человек.

Правоохранители также предупредили о перекрытии ближайших дорог.

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