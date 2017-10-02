Подозреваемый в стрельбе у казино в Лас-Вегасе нейтрализован, сообщила полиция города в своем Twitter.
Также аэропорт Мак-Карран в Лас-Вегасе временно приостановил работу из-за стрельбы вблизи казино, жертвами которой стали два человека, 24 получили ранения, сообщает РИА Новости.
"Полеты из и в аэропорт Мак-Карран временно приостановлены в связи с сообщениями о стрельбе на юге бульвара Лас-Вегас", — говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге Twitter воздушной гавани.
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В результате стрельбы вблизи одного из крупнейших казино Лас-Вегаса погибли два человека, 24 ранены, сообщает Рейтер.
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Полиция американского Лас-Вегаса расследует инцидент со стрельбой вблизи одного из крупнейших казино города, сообщает РИА Новости.
"Мы расследуем сообщения о стрелке в окрестностях казино Mandalay Bay Casino. Просим всех избегать данного района", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции.
По данным СМИ, пострадали не менее двадцати человек.
Правоохранители также предупредили о перекрытии ближайших дорог.
May god protect the innocent. #lasegas #mandalaybay #shooting #vegas #casino #pray pic.twitter.com/DG5xjeijDB— Space Trek9 (@spacetrek9) 2 октября 2017 г.