Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Гобустан принял участие в открытии детского сада на 100 мест, сообщает официальный сайт главы государства.

Отметим, что строительство данного объекта началось в марте 2014 года и завершилось в августе 2017-го. Общая площадь двухэтажного здания составляет 826 квадратных метров. В детсаде имеются четыре учебные и четыре спальные комнаты.

Кроме того, здесь есть игровой зал, две компьютерные комнаты, медицинский кабинет и кухня.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня отправился с визитом в Гобустанский район, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно информации, Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Джанги - Беделли на 55-101-м километре автотрассы Баку - Шемаха - Муганлы.

Президент Ильхам Алиев разрезал торжественную ленту в ознаменование открытия дороги.