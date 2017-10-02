Начальник Генштаба Турции отправился в Иран

Начальник турецкого Генштаба отправился с визитом в Иран, передает Anadolu.

Ранее о предстоящей поездке Акара в Иран сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в среду также отправится с визитом в Тегеран .

Акар посетит Тегеран по приглашению начальника Генштаба ВС Ирана Мухаммада Бакери. Главы генштабов Ирана и Турции обсудят вопросы защиты госграниц, борьбы с терроризмом и региональные процессы.

В программу визита также включены встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани, секретарем Высшего совета нацбезопасности Али Шамхани и министром обороны ИРИ Амиром Хатами.