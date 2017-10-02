Госнефтефонд продал банкам почти $2,5 миллиарда

Госнефтефонд Азербайджана (SOFAZ) в сентябре 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $252,5 миллиона, сообщили haqqin.az в пресс-службе фонда.

Как сообщалось ранее, SOFAZ в августе 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на $292,6 миллиона. Таким образом в сентябре 2017 года объем продажи инвалюты фондом по сравнению с августом 2017 года сократился на 13,7%.

В целом в январе - сентябре 2017 года Госнефтефонд продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $2 миллиарда 486,02 миллиона, что на 36,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

SOFAZ в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 миллиарда, что на 37,5% меньше, чем в 2015 году.