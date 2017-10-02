Подписаться на уведомления
 

Госнефтефонд продал банкам почти $2,5 миллиарда

 

Госнефтефонд Азербайджана (SOFAZ) в сентябре 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $252,5 миллиона, сообщили haqqin.az в пресс-службе фонда.

Как сообщалось ранее, SOFAZ в августе 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на $292,6 миллиона. Таким образом в сентябре 2017 года объем продажи инвалюты фондом по сравнению с августом 2017 года сократился на 13,7%.

В целом в январе - сентябре 2017 года Госнефтефонд продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $2 миллиарда 486,02 миллиона, что на 36,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

SOFAZ в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 миллиарда, что на 37,5% меньше, чем в 2015 году.

0 просмотров


Старости
Напряженность в мечети Имамзаде в Гяндже
Напряженность в мечети Имамзаде в Гяндже Заявление МВД
Наша погода
Сегодня 16° / 11°
3 Окт 14° / 11°
4 Окт 14° / 9°
5 Окт 17° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0023 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Госнефтефонд продал банкам почти $2,5 миллиарда
Ильхам Алиев в Гобустане Обновлено; Фото
Начальник Генштаба Турции отправился в Иран
Стрельба в Лас-Вегасе: двое убитых, десятки раненых обновлено 11:17; видео; фото
NIKOIL | Bank продолжает кредитный марафон
МИД Азербайджана о референдуме в Каталонии
В России у азербайджанца нашли 1,5 килограмма золота
Цены на нефть пошли на спад
Прощальный матч Рашада Садыхова
Миллиардер Усманов станцевал с первой леди Узбекистана видео
В США разбился военный самолет
Новый посол США прибыл в Москву
Азербайджанские позиции вновь под обстрелом
США создали первую эскадру подводных беспилотников
Игрок «Барселоны» Жерар Пике пригрозил покинуть сборную Испании
Боевики ПКК атаковали турецких военных Есть жертвы
В Каталонии призывают объявить независимость
Европа показала: конфликты можно решать с помощью силы оперативный комментарий Александра Носовича
За терактом в Марселе стояла ИГИЛ
В ОАЭ ввели «налог на грех»
В Грузии вратарь умер перед началом матча
Трамп: "С Ким Чен Ыном справлюсь только я"
Нападение на пограничников в России
Премьер Испании: "Никакого референдума о независимости Каталонии не было"
В США скончался российский математик
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться