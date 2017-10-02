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Kapital Bank проводит акцию «Осенние возможности» для работников образования

 

По случаю празднования 5 октября Дня учителя Kapital Bank в рамках проекта “Gözəl peşə, özəl təklif” («Хорошая профессия, специальное предложение») проводит лотерею «Осенняя возможность» (“Payız fürsəti”) для сотрудников образования, получающих зарплату по платежным картам банка. По условиям акции владелец карты, зарегистрировав свой номер мобильного телефона в банкоматах Kapital Bank до 30 ноября 2017 года, автоматически становится участником лотереи.

Тиражи розыгрышей лотереи будут проводится с  2-го ноября по 4-е декабря 2017-го года. В ходе розыгрыша будут разыграны более 500 денежных призов. В финале лотереи будет разыгран приз в размере 3000 манат. 

Кроме того, льготная кампания для работников образования “Gözəl peşə, özəl təklif” продолжится до 1-го декабря 2017-го года. В рамках акции работники образования, обратившиеся в Kapital Bank, смогут воспользоваться 2%-й скидкой на годовую процентную ставку. При этом кредит до 8 000 манат оформляется без поручителя.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манат, а срок от 3-х до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо представить в банк зарплатную карту, а также удостоверение личности. Более подробную информацию о кредитах вы найдете на https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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