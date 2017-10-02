Россия хочет открыть вторую военную базу в Кыргызстане

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил, что Россия ведет переговоры о размещении второй военной базы на территории республики, передает РИА Новости.

«На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу. Кыргызская республика считает, что для обеспечения безопасности не только в Киргизии, но и в регионе в целом необходимо на юге разместить военную базу», — сказал он.

Он также подчеркнул, что на данный момент окончательное решение по означенному вопросу еще не принято.