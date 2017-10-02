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Федеральная служба безопасности России пресекла противоправную деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство", передает РИА Новости сообщение Центра общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных 30 сентября 2017 года оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельности принимали участие граждане РФ из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного исламского халифата". По данным ФСБ, в своей деятельности задержанные лица придерживались повышенных мер конспирации.

"Как было установлено, членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны. По данным ФСБ, в местах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по признакам преступлений, прдусмотренных статьями УК РФ: "Незаконное изготовление взрывчатых веществ…" и "Организация деятельности террористической организации…".

В интересах следствия данные о задержанных не разглашаются.

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