Сегодня ночью в одном из хостелов по улице Жуковского (Александровский район) в Запорожье произошел пожар, в котором погибли четыре гражданина Азербайджана. Еще один скончался от ожогов по дороге в больницу, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Вся власть».

Сообщается, что четверых постояльцев сгоревшего помещения удалось спасти. Среди них - ребенок 2009 года рождения.

В здании загорелся второй этаж общей площадью около 200 квадратных метров. Пожарные смогли частично локализовать огонь. На месте работали несколько десятков спасателей и 15 единиц спецтехники.

Причины пожара выясняются. В данный момент у хостела работает следственно-оперативная группа полиции.

Трое погибших азербайджанцев приехали в Запорожье из Черниговской области для торговли овощами. Один из них - уроженец Баку намерен был на днях возвратиться на родину.