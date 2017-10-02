Первая домашняя игра «Карабаха» в Лиге чемпионов против итальянской «Ромы» вызвала массу нареканий в плане организации матча. Haqqin.az уже писал о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться болельщикам, пожелавшим посетить Бакинский Олимпийский стадион 27 сентября. Наряду с организаторами матча и Бакинским транспортным агентством жесткой критике любителей футбола подвергся и сайт iTicket.az, осуществлявший продажу билетов, в том числе в режиме онлайн.

Многочасовые очереди у касс, проблемы с доставкой билетов, переставшая работать техподдержка сайта… Соцсети пестрели недовольными высказываниями болельщиков. У них накопилось множество вопросов к iTicket.az, ответы на которые они так и не получили.

За соответствующими разъяснениями haqqin.az обратился к генеральному директору iTicket.az Зие Мамедову.

- Прежде всего хотелось бы узнать, почему iTicket.az решил заняться продажей билетов на домашние матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов?

- iTicket.az как компания, которая впервые в Азербайджане начала реализацию билетов в режиме онлайн, была создана в 2016 году. Мы занимаемся продажей билетов на различные мероприятия, проходящие в Азербайджане, в том числе и спортивные. За этот год нашей компанией было реализовано множество проектов, в том числе таких крупных, как Игры Исламской солидарности, «Формула-1», чемпионат Европы по волейболу и др. В общей сложности нами было продано около 1 миллиона билетов.

Конечно, в наших планах были и футбольные матчи. Переговоры с «Карабахом» велись еще до попадания команды в групповой турнир Лиги чемпионов. А после того, как это историческое событие произошло, интерес к сотрудничеству у нас еще более возрос. Так как у «Карабаха» на тот момент не функционировала система онлайн-тикетинга, с руководством клуба было достигнуто соглашение о том, что билеты на игры против «Ромы», «Атлетико» и «Челси» будут продаваться посредством iTicket.az.

- Продажа билетов началась 7 сентября. Но самих билетов в тот момент еще не было. Даже тем, кто покупал билеты в кассах за наличные, выдавались ваучеры, которые потом нужно было обменять на билеты. Фактически часть покупателей была вынуждена дважды стоять в очередях. В чем причина позднего появления билетов в кассах?

- Дело в том, что билеты на футбольные матчи должны быть непременно бумажные (в остальных случаях достаточно электронного билета). Это требование организаторов. Кроме того, УЕФА предъявляет к билетам и другие строгие требования. Так, у них должен быть особый дизайн и печатать их надлежит исключительно на специальной термобумаге, которой в Азербайджане нет. Соответственно нам пришлось обращаться к печатной компании, которая базируется в Италии и с которой мы сотрудничали ранее. Это заняло определенное время.

Еще один важный момент: в целях предотвращения спекуляции билетами на «черном рынке» необходимо было указать на билете имя владельца и номер его удостоверения личности, поэтому мы заранее начали продавать ваучеры, чтобы у нас уже была информация о покупателях, которая вводилась в систему. Это было сделано с целью сэкономить время на данную операцию в последующем, уже при приобретении билетов.

В течение недели перед матчем наша компания работала в усиленном режиме, чтобы успеть обслужить всех клиентов. Мы давали объявления, что купить билет и обменять ваучер можно не только в торговых центрах и в офисах ASAN Xidmət, но и в наших киосках, расположенных на улицах города. Однако киоски пустовали, а перед кассами в моллах и в ASAN Xidmət образовались длинные очереди.

Прежде всего нужно учесть специфику проводимого мероприятия и его невиданный до сих пор для Азербайджана масштаб. Возникновение подобных проблем при проведении такого грандиозного мероприятия абсолютно нормально, они встречаются во всем мире. Главное, что в итоге все ваучеры были обменены на билеты.

- Как уже было отмечено, в оживленных местах возникали длинные очереди. Покупатели простаивали там по нескольку часов, чтобы обменять свой ваучер или купить билет. Видя это, нельзя ли было установить вторую кассу в этих объектах? К примеру, в Gənclik Mall, который пользовался наибольшей популярностью среди болельщиков.

- Мы установили вторые кассы везде, где это было возможно: в торговом центре 28 Mall, у Дворца имени Гейдара Алиева и почти во всех зданиях ASAN Xidmət.

- Но и это не решило проблему…

- Повторюсь, что на такие большие мероприятия во всем мире бывают очереди. Людям приходится ждать, чтобы получить свой билет. Ведь речь идет об обслуживании 60 тысяч человек.

- Были недовольны и те, кто купил билет через интернет. Можно ли сделать так, чтобы в будущем для болельщиков, купивших билеты в режиме онлайн, были организованы отдельные кассы и им не пришлось бы стоять в одной очереди с теми, кто покупает билеты за наличные?

- На матч с «Ромой» почти половина билетов была куплена через наш сайт. Это очень большое количество людей. Но это была первая игра, и я уже назвал основные факторы, повлиявшие на некоторые недочеты.

К матчам с «Атлетико» (18 октября) и «Челси» (22 ноября) мы уже полностью готовы. Можно уже сейчас приобрести билеты и в кассах, и через сайт. 5 тысяч билетов на предстоящие игры уже продано в режиме онлайн. Однако пока мало кто обменял свой ваучер на билет. Хочу обратиться к болельщикам: не надо ждать последних дней перед матчем, обменивайте свои ваучеры уже сейчас, чтобы избежать длинных очередей.

- Большие проблемы возникли с доставкой билетов. Начнем с того, что некоторые люди попросту запутались на сайте. Они указали свой домашний адрес, и, как выяснилось, это означало, что они согласны на доставку. В результате с их банковских карт дополнительно было списано 3 маната за услугу. Но это не все. Многим билеты были доставлены лишь за день до игры или вовсе в день матча. Как будете решать проблему доставки перед предстоящими двумя матчами?

- Доставкой билетов занималась курьерская компания, с которой у iTicket.az был договор. В подавляющем большинстве случаев проблемы с доставкой возникали из-за неверной информации, предоставляемой покупателями. По этой причине большая часть билетов была доставлена в последние два дня. В итоге мы решили отказаться от услуги доставки на последующие матчи.

- Усугубило ситуацию то, что не работали контактные номера iTicket.az, и на письменные обращения тоже никто не отвечал...

- Мы по максимуму старались отвечать на все поступавшие звонки и письма. Надо отметить, что поток и звонивших, и писавших был огромным…

- Если говорить откровенно, не жалеете ли, что согласились на этот проект, который оказался весьма проблемным?

- Это не первое крупное мероприятие, на которое мы продавали билеты. Но к предыдущим событиям у нас было достаточно времени на подготовку. К примеру, к Исламиаде мы готовились на протяжении года, к «Формуле-1» подготовка шла примерно шесть-семь месяцев. В воскресенье в Азербайджане завершился чемпионат Европы по волейболу, на который мы тоже продавали билеты.

На Исламиаду мы продали 360 тысяч билетов. Но важное отличие в том, что это билеты на разные дни и на разные спортивные объекты. А матч «Карабах» - «Рома» посетило 60 тысяч человек разом. В этом и была главная сложность.

- Можно ли сказать, что перед матчами с «Атлетико» и «Челси» проблемы, которые были, больше не возникнут?

- Я еще раз обращаюсь к любителям футбола: у нас 18 касс, каждая из которых к вашим услугам. Желательно покупать и обменивать билеты заранее. Ни в коем случае не покупать их на «черном рынке». Также я рекомендую болельщикам приходить на стадион за два-три часа до матча. Это поможет избежать очередей и давки.

- Изначально было объявлено, что при входе на стадион болельщики должны будут предъявить не только билет, на котором указан номер удостоверения личности, но и само удостоверение. Однако на деле удостоверения не проверялись или же проверялись далеко не у всех. И это, конечно, сыграло на руку спекулянтам.

- Первые полтора часа все удостоверения проверялись. В последующем возникла большая давка, так как очень многие болельщики подошли незадолго до матча. Сыграли свою роль и погодные условия. Поэтому в такой ситуации было принято решение отказаться от проверки удостоверений, чтобы обеспечить своевременный вход болельщиков на стадион.

В заключение хочу сказать: «Карабах» сделал невозможное, впервые попав в групповой турнир Лиги чемпионов. Это очень радостное событие для всех нас, которым мы безмерно гордимся. Название этой команды и ее победы очень символичны и важны для каждого азербайджанца. Хочу поблагодарить руководство клуба за сотрудничество и оказанное доверие, а также команду iTicket.az за оперативность и самоотдачу. Вместе мы проделали огромную работу.

Я считаю, что, несмотря на некоторые трудности, болельщики должны и на предстоящих матчах поддерживать команду с трибун Бакинского Олимпийского стадиона. Такие мероприятия способствуют сплочению народа!

Желаем команде побед и дальнейших успехов!