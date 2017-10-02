Мадрид может лишить Каталонию автономности

Правительство Каталонии не исключает возможности отмены властями Испании автономного статуса Каталонии в ответ на проведенный тут референдум о независимости. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства области Жорди Туруль, передает газета El Pais.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Мадрид может применить 155-ю статью конституции королевства, представитель каталонских властей не исключил подобного развития событий. "Государство использовало дубинки в качестве инструмента для диалога", - отметил Туруль, имея в виду действия правоохранительных органов в ходе плебисцита.

В воскресенье на референдуме в Каталонии 90% его участников, или более 2 млн человек, высказались в поддержку независимости региона. Мадрид считает каталонский плебисцит нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что он будет иметь для властей законную силу.

Ожидается, что в понедельник, в 16:30 по местному времени, председатель правительства Мариано Рахой примет лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса, с которым обсудит ситуацию в Каталонии и возможный ответ со стороны Мадрида.

Статья 155 Конституции Испании еще ни разу не применялась. В ней говорится, что, "если автономное сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании", правительство королевства "может, с согласия абсолютного большинства Сената, принять необходимые меры для выполнения автономным сообществом указанных обязательств в принудительном порядке".