В США назвали самое мощное оружие России

Аналитик The National Interest Николас Майерс на страницах издания перечислил самые мощные и современные виды вооружения, которыми располагают российские военные.

По мнению эксперта, потенциальную опасность для США и их союзников могут представлять: зенитная ракетная система большой и средней дальности «Триумф» (С-400), оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», береговой ракетный комплекс «Бал», крылатые ракеты «Калибр», а также новейшие системы радиоэлектронной разведки, в частности комплексы «Стрелец» с поддержкой ГЛОНАСС и беспилотные летательные аппараты.

Данное оружие, за исключением «Калибров», было испытано на совместных российско-белорусских учениях «Запад - 2017», прошедших 14 - 20 сентября 2017 года, тогда как 14 сентября находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар крылатыми ракетами по объектам «Исламского государства» в Сирии.