Азербайджанские депутаты осудили Каталонию

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана выступили в защиту территориальной целостности и суверенитета Испании, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
«Мы осуждаем референдум по отделению Каталонии от Испании. В парламенте необходимо провести специальные слушания по Каталонии», - заявил депутат Милли Меджлиса Фарадж Гулиев на пленарном заседании азербайджанского парламента.
Он отметил необходимость защиты территориальной целостности как Испании, так и Турции.
В свою очередь депутат Вахид Ахадов осудил российского сенатора, поддержавшего референдум о признании независимости Каталонии.
В защиту территориальной целостности Испании выступили и другие депутаты Милли Меджлиса, осудившие прошедший в Каталонии референдум.