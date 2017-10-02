Синоптики обещают дожди и ветер

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются прерывистые дожди, местами интенсивного характера, и усиление умеренного северо-западного ветра, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне: ночью - 12 - 14°, днем - 14 - 16°. В Баку ночью будет 12 - 14°, днем - 14 - 16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 765-ти до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью - 85 - 95%, днем - 60 - 70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 5 октября периодически усиливающаяся ветреность и пасмурность погоды на Апшеронском полуострове могут неблагоприятным образом сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.