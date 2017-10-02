Переговоры по Карабаху заходят в тупик, а уж после марта 2018 года, когда будет просто неизвестно с кем договариваться (Армения станет парламентской республикой), этот тупик станет окончательным. Гонка вооружений продолжается, к примеру Армения, увеличила свой военный бюджет на 17,6%. Как пишут армянские СМИ, это самое большое увеличение оборонных расходов за последнее время.

Милитаристские настроения в Армении подогревают и государственные деятели. Так, депутат Национального собрания Армении от правящей Республиканской партии Армении Хосров Арутюнян, выступая на межпарламентских слушаниях в Ереване на тему «Вопросы эффективного противостояния коллективной системы безопасности гибридным войнам в современных условиях», заявил, что Карабах никогда не был азербайджанской землей. Фактически вновь в Армении исключают возможность компромиссов с Азербайджаном.

Так велика ли вероятность начала войны в Карабахе? Как могут действовать стороны, какое оружие будут применять?

В беседе с haqqin.az аналитик, эксперт по безопасности, главный редактор издания "Аналитика Юга России» Евгений Михайлов отметил, что любые разговоры о возможной войне, инициированные армянской стороной, не выдерживают никакой критики.

«Сколько бы Армения ни вкладывала средств в свою обороноспособность, эта страна уступает по качеству вооружений Азербайджану. У Армении есть современное вооружение, но оно, так сказать, на балансе российской военной группировки, находящейся в республике по договору о коллективной безопасности», - отметил Михайлов.

Кроме того, по его словам, боевой дух армейских подразделений Еревана оставляет желать лучшего: «Это двадцать лет назад, когда разваливался СССР, армяне смогли сыграть в свою игру, к которой Баку не был готов, но сейчас все с точностью до наоборот».

«Лишь мощный гарант безопасности в регионе в лице России является тем самым барьером, за которым стоит полное поражение Еревана», - подчеркивает собеседник.

Е.Михайлов указывает на тот факт, что Баку ведет себя достойно и уважает дипломатические усилия северного соседа. «Но ситуация может кардинально развернуться в том случае, если Армения в одностороннем порядке начнет полномасштабную военную провокацию в Карабахе, надеясь на то, что Россия не позволит Баку ответить».

По мнению эксперта, это ошибочные иллюзии. «Россия не поддержит Ереван в Карабахе. Она будет гарантом безопасности самой Армении, но не сепаратисткой территории Нагорного Карабаха».

«Можно допустить вариант того, что Баку стоит дождаться армянского демарша и стать подвергнутым нападению. Тогда есть все шансы, что возврат Карабаха в результате ответных боевых действий будет полностью признан Россией и мировым сообществом», - заявил российский эксперт.