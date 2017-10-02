Октай Асадов обвинил спецпредставителя ОБСЕ в двуличии

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов обвинил специального представителя по Южному Кавказу Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристиана Вигенина в беспринципности.

«Во время визита К.Вигенина в Азербайджан я провел с ним встречу в Милли Меджлисе. Затем он уехал в Армению, и его выступления там показали, что слова, произнесенные им в Баку, были фальшивыми», - подчеркнул О.Асадов в понедельник на пленарном заседании азербайджанского парламента.

«Он сел за один стол с представителями сепаратистского режима Нагорного Карабаха, на котором был флаг сепаратистов. То есть спецпредставитель ПА ОБСЕ продемонстрировал беспринципность и свой низкий уровень. Это проявление политики двойных стандартов», - подчеркнул спикер Милли Меджлиса.

О.Асадов отметил, что принимающая участие в осенней сессии ПА ОБСЕ азербайджанская делегация выразит в Андорре свое отношение к этому вопросу. «ПА ОБСЕ и другие международные организации не должны назначать на стратегически важные должности людей столь ничтожной беспринципности», - подчеркнул спикер.