Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2017 год удостоились Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за исследования молекулярных механизмов, отвечающих за циркадные ритмы — биологические часы с периодом 24 часа. Об этом сообщает Reuters.

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В Стокгольме сегодня определится первый лауреат Нобелевской премии за 2017 год.

Шведская Королевская академия наук назовет награжденного в области медицины.

Потом до конца недели оргкомитет объявит лауреатов «нобелевок» по физике, химии и литературе.

9 октября определится обладатель премии в области экономики.

Лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен в столице Норвегии Осло 6 октября.

Наблюдатели считают, что в этом году премия мира может быть присуждена организаторам «ядерной» сделки между Ираном и мировыми державами.