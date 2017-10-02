В России проходят судебные заседания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиненного в получении крупной взятки.

Президент Путин публично и непривычно жестко распекает действующего министра транспорта - Максима Соколова из-за банкротства крупнейшей авиакомпании страны. Один за другим подают в отставку российские губернаторы. Сидя по всему, все эти события говорят о начинающемся переформатировании политической структуры России за несколько месяцев до президентских выборов.

Колбаски от Сечина

Бывший глава минэкономразвития Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, которую он якобы потребовал от представителя «Роснефти» за положительное заключение ведомства о сделке по покупке компанией госпакета акций «Башнефти». Министр был задержан с поличным при получении двух миллионов долларов, однако своей вины не признал.

Между тем это дело о взятке после того, как в прессу попала полная стенограмма разговора Улюкаева и главы "Роснефти" Игоря Сечина, (последний и доставил министру чемодан с 2 миллионами долларов), стало похожим на некое театральное действие с чертами пьесы абсурда. А "корзина с колбасой" от Сечина стала одним из популярных мемов. Но одновременно вся эта странная история поставила множество вопросов и главный из них - кому и зачем все это было нужно?

Стенограмма разговора Сечина с Улюкаевым была представлена прокуратурой в Замоскворецком суде Москвы, где слушается дело экс-министра. В нем и фигурирует некая "корзинка с колбаской". После задержания Улюкаева эта корзина, а также закрытая на замок сумка с предполагаемой взяткой были обнаружены агентами ФСБ в багажнике автомобиля министра, которого блокировали на выезде из офиса "Роснефти". В сумке оперативники и нашли 2 миллиона долларов.

Сам Улюкаев утверждает, что он думал, будто в сумке находится вино, подаренное другом. По его словам, в отношении него сотрудники ФСБ совершили "провокацию взятки", организованную на основании ложного доноса Сечина и занимавшего тогда пост начальника службы безопасности "Роснефти" генерала ФСБ Олега Феоктистова. Сечин и в самом деле не открыл министру саквояж с наличными долларами и тем самым как будто нарушил инструкцию ФСБ. А его подарки в виде колбасок хорошо известны: будучи охотником, он делает их по собственному рецепту и дарит друзьям и соратникам.

Тем не менее, большинство российских экспертов убеждено, что экс-министру несмотря на то, что ему не были показаны деньги, а, стало быть, вина не полностью доказана, грозит обвинительный приговор с перспективой оказаться на долгих 15 лет за решеткой. В рамках дела суд по ходатайству следствия уже арестовал имущество Улюкаева - 15 объектов недвижимости и денежные средства на сумму не менее 564 миллионов рублей.

Ничтожить «Охотника»

Подобного театра Россия после сталинской эпохи "большого террора" еще не видела, подхватила выигранную тему пресса. Читателю внушается, что сейчас пертурбации внутри высшей номенклатуры страны вызывают у аналитиков именно ассоциации с жуткими 30-годами прошлого столетия.

Политолог Владимир Пастухов, например, договорился до того, что есть основания предполагать: процесс над Улюкаевым должен был стать своего рода новым "делом Кирова" и послужить спусковым механизмом для серьезных перемен в судьбе России. Он мог стать точкой отсчета новой эпохи в жизни путинской номенклатуры.

Конечно, массовых посадок и тем более расстрелов никто не ожидает. Но есть нечто общее между теми и нынешними годами. Президент Путин, вероятно, взял курс на избавление от большей части своей старой гвардии. А тем, кто еще остается он дает понять: время, когда верхний политический эшелон жил "по старым понятиям" прошло, сейчас никто не является неприкасаемым, ни у кого никаких гарантий политического долголетия более нет.

И в этих меняющихся условиях крупные игроки на российской политической сцене начинают свою собственную игру. Для чего такому сверхвлиятельному человеку, как Игорю Сечину потребовалось становиться приманкой в спецоперации ФСБ против Улюкаева? Разве тот мог помешать ему в приватизации "Роснефти" или как-то затормозить этот процесс при том, что аппаратный вес Сечина всегда был во много раз тяжелее, чем у министра?

Скорее всего, Сечин, у которого категорически не сложились отношения с премьер-министром Дмитрием Медведевым попал в своего рода ловушку. У капитана российской нефтяной индустрии -неограниченные финансовые и экономические возможности. Только ему да еще разве что Кадырову разрешено делать с федеральными деньгами все или почти все. А политической власти у Сечина нет. И случись что-то с его боссом, Путиным, он теряет все свое могущество.

Ведь в Кремле его никто не ждет. Более того, там у него множество влиятельных врагов, которые только и ждут момента, чтобы уничтожить "охотника". Вот Сечин и воспользовался делом Улюкаева как рычагом Архимеда, чтобы с его помощью перевернуть Россию. И приговор экс-министру должен был стать первым шагом, чтобы "завалить" премьера, формально человека номер два в стране, который автоматически займет место в Кремле, если по какой-то причине его покинет Путин.

Насколько эффективно удалось совершить задуманное "настоящему" Игорю Ивановичу Сечину? (ненастоящим в Москве называют Игоря Ивановича Шувалова, зампредседателя правительства). Скорее всего не слишком. Президент в последнее время несколько раз осадил своего протеже. Тот не попал в опалу, но его шансы занять место в Кремле снизились еще больше - Путин не слишком поощряет людей, которые начинают самостоятельную игру, он привык расставлять фигуры на шахматном поле сам.

Неполное служебное соответствие правительства

Но правительство президент в последние дни также не жалует. На этой неделе он публично распек министра транспорта Максима Соколова и объявил ему о неполном служебном соответствии из-за фактического прекращения работы авиакомпании «ВИМ-Авиа». Таким гневным россияне уже давно не видели своего президента.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против "ВИМ-Авиа", являющимся одним из 10 крупнейших российских авиаперевозчиков, ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следователей, руководители компании продавали билеты, понимая, что денег на обслуживание самолетов и топливо для них нет. По словам Путина, на его встрече с Соколовым за два дня до этого министр транспорта сообщил, что «ВИМ-Авиа» «полностью соответствовала всем критериям». «Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?» - спросил президент.

Путин также подверг порке вице-премьера и любимца Медведева Аркадия Дворковича, который курирует в правительстве вопросы транспорта. «Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком?», - с издевкой сказал президент.

Обращаясь к Соколову, Путин заявил: «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем». Но эта сентенция фактически прозвучала и в адрес вице-премьера Дворковича и самого премьер министра Медведева, отставку которого в России ожидают уже не один месяц.

Предполагается, что в декабре Путин объявит о своем выдвижении президентом на четвертый срок и одновременно сообщит нации о замене кабинета министров. Версии выдвигаются самые фантастические, вплоть до ликвидации самой должности премьера. Тогда же должна решиться и судьба самого Медведева.

По информации источников «Газеты.Ru», часть высокопоставленных сотрудников аппарата правительства и ключевых министерств ищут новую работу в преддверие выборов президента в марте 2018 года, отставки правительства и формирования нового кабинета. Кто-то не рассчитывает, что Дмитрий Медведев останется премьером, кто-то хочет сменить нервную работу на что-то более спокойное.

Загадки "губернаторопада"

На этой неделе Владимир Путин отправил в отставку губернаторов Самарской и Нижегородской областей. Как уже сообщал haqqin.az о своей отставке объявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Ожидается, что по их стопам в отставку уйдут еще как минимум 10 глав российских регионов. Чем объяснить этот осенний "губернаторопад", если Кремль в целом остался доволен проведенными в сентябре региональными выборами?

У каждого из губернаторов накопился свой арсенал назревших проблем. Как считают московские СМИ, Абдулатипову так и не удалось справиться с непростой ситуацией в многонациональном Дагестане, где идет непрекращающаяся борьба с радикальными исламистскими группами. Большой проблемой для республики в последние годы стали массовый отъезд молодых людей в Сирию для вступления в "Исламское государство". Сам губернатор признавался в интервью, что из его республики в Сирию выехали около 600 человек.

Однако тренд на обновление губернаторского корпуса следует рассматривать шире. Сам Адбулатипов связал свою отставку с "озеленением кадров": вместо старожилов президент поставит во главе регионов более молодых руководителей из числа технократов.

И эта тенденция понятна. С учетом предсказуемости кампании и отсутствия на предстоящих выборах серьезной конкуренции Кремль пытается удовлетворить запрос общества на улучшение жизни и на перемены за счет символической смены руководителей регионов, говорит политолог Александр Кынев. Запрос на перемены есть более чем у двух третей населения, написал на сайте центра Карнеги социолог "Левада-центра" Денис Волков. То, что российские граждане крайне недовольны положением дел в своих регионах наглядно проявилось во время прямой линии президента в июне этого года. Люди жаловались на отвратительное медицинское обслуживание, негодные жилищные условия, мизерные зарплаты и пенсии.

Вот Путин и решил перетасовать губернаторскую колоду, чтобы снизить накал недовольства в стране накануне выборов. Но только чисткой губернаторского корпуса дело не ограничится. "Это как в фильме "Челюсти" - нельзя же сразу показать зрителю акулу целиком, - говорит политолог Виталий Иванов. - Сначала нужно показать плавник и челюсти. Так и здесь: отставки губернаторов - это пролог. Дальше будет интереснее - обновление федеральной власти".