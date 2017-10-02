Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта водоснабжения города Шемаха, сообщает официальный сайт главы государства.
Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал президента о работе по проекту «Реконструкция системы водоснабжения и канализации города Шемаха».
Проект реализуется в целях улучшения водоснабжения и канализационных услуг 41 тыс. жителей города. Создана сеть питьевой воды и магистральный водопровод протяженностью соответственно 134 и 8,9 км. Кроме того, в городе завершилось строительство канализационной сети протяженностью 130 километров.