Депутаты Милли Меджлиса отмечают наличие серьезных проблем в банковской сфере Азербайджана.

«Каждый четвертый гражданин в Азербайджане имеет банковские кредиты и серьезные проблемы с их погашением», - заявил депутат Али Масимли на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он подчеркнул необходимость пересмотра законодательства в сфере решения вопроса о проблемных кредитах.

«Ни в одной стране граждан не сажают за наличие кредитных долгов, поэтому и в Азербайджане необходимо принять закон, позволяющий решать подобные проблемы законодательным путем», - сказал А.Масимли.

По его словам, многие граждане уже больше года затрудняются с возвращением банковских кредитов.

«Палата надзора над финансовыми рынками не справляется со своими обязанностями, в результате чего объем проблемных кредитов за последнее время увеличился с 1,6 миллиардов до 2 миллиардов манатов. О наличии серьезных проблем в финансовом секторе говорит и то, что банки не снижают ставки по кредитам с 28 - 30%», - заявил депутат Вахид Ахмедов.

«Президент Азербайджана отмечал, что самый большой ущерб азербайджанской экономике в 2016 году нанес именно банковский кредит», - отметил он.

В.Ахмедов предложил пригласить в Милли Меджлис банкиров для обсуждения существующих проблем.