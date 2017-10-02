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Шахбаза Гулиева перевели в ереванскую больницу

 

У гражданина Азербайджана Шахбаза Гулиева, который в настоящее время находится в армянском плену, возникли проблемы со здоровьем. Из Шушинской тюрьмы, где он содержался, Гулиев помещен в больницу в Ереване. Об этом Report сообщил родственник Ш.Гулиева.

Согласно его информации, Шахбаз еще месяц будет оставаться в ереванской больнице: "Нам показали видеокадры, на которых слышна речь Шахбаза. Он говорит, что перенес операцию на желчном пузыре, после которой у него возникли серьезные проблемы со здоровьем".

По словам родственника, на видео видно, что Ш. Гулиев в тяжелом состоянии: "Шахбаз сказал, что у него проблемы с системой пищеварения, он не может есть".

Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев при попытке посетить могилы своих родственников в Кельбаджаре были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов армянами был  убит. Суд сепаратистов  Нагорного Карабаха приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

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