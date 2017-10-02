В Германии впервые зарегистрирован однополый брак

1 октября в ФРГ впервые был зарегистрирован однополый брак. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Свидетельство о заключении брачного союза в ратуше берлинского района Шенеберг получили 60-летний Бодо Менде и 59-летний Карл Крайль. Данное событие стало возможным после вступления в стране в силу закона «о браке для всех».

В воскресенье, 1 октября, в столице Германии для однополых пар также были открыты ЗАГСы округов Темпельхоф-Шенеберг и Фридрихсхайн-Кройцберг. О своих планах в этот день оформить брак заявили в общей сложности девять пар, в частности семейными узами себя связали депутат бундестага от партии «Союз-90»/«Зеленые» Фолькер Бек и его партнер Адриан Петков.