Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым заявил о необходимости обсудить меры по развитию торговых связей между странами, сообщает ТАСС.

"Нам нужно обсудить, что предпринять, чтобы развивались торговые связи", - сказал Путин, отметив факт снижения объемов товарооборота между двумя странами.

Путин поздравил Бердымухамедова с успешным проведением Азиатских игр в Туркмении, назвав эти спортивные состязания "большим событием".

В свою очередь туркменский лидер заявил, что Ашхабад придает большое значение визиту Путина и что за годы взаимодействия двумя странами наработана солидная правовая база, "которая носит стратегический характер".

* * * 14:35

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где у него состоятся переговоры с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Вскоре состоится беседа глав государств, а после – переговоры в расширенном составе. По итогам встречи, как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Бердымухамедов сделают совместное заявление для прессы.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, по итогам переговоров запланировано подписание ряда документов. Главы государств рассмотрят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.