Подписаться на уведомления
 

Путин в Туркмении Обновлено

 

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым заявил о необходимости обсудить меры по развитию торговых связей между странами, сообщает ТАСС.

"Нам нужно обсудить, что предпринять, чтобы развивались торговые связи", - сказал Путин, отметив факт снижения объемов товарооборота между двумя странами.

Путин поздравил Бердымухамедова с успешным проведением Азиатских игр в Туркмении, назвав эти спортивные состязания "большим событием".

В свою очередь туркменский лидер заявил, что Ашхабад придает большое значение визиту Путина и что за годы взаимодействия двумя странами наработана солидная правовая база, "которая носит стратегический характер".

* * * 14:35

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где у него состоятся переговоры с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Вскоре состоится беседа глав государств, а после – переговоры в расширенном составе. По итогам встречи, как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Бердымухамедов сделают совместное заявление для прессы.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, по итогам переговоров запланировано подписание ряда  документов. Главы государств рассмотрят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

2509 просмотров


Старости
Напряженность в мечети Имамзаде в Гяндже
Напряженность в мечети Имамзаде в Гяндже Заявление МВД
Наша погода
Сегодня 16° / 11°
3 Окт 14° / 11°
4 Окт 15° / 9°
5 Окт 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0023 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Японца арестовали за наложенное на детей проклятие
Митинги у мэрии Тбилиси
Почти треть азербайджанских женщин оправдывают домашнее насилие
Иран перебрасывает военную технику к границе с Курдистаном
Взрыв в Дамаске
Путин в Туркмении Обновлено
Прокуратура и полиция об убийстве сотрудника Topaz
Полиция установила имя лас-вегасского стрелка Обновлено 16:37
Сопредседатели Минской группы едут в Баку
Россияне напустились на Китай за «аннексию» не того Алтая
Эрдоган забирает и Африку актуальный комментарий
Операция турецкой армии на севере Ирака: уничтожены десятки террористов
Ильхам Алиев: «Интенсивный экономический рост начнется в 2018 году»
Еврокомиссия: Референдум в Каталонии незаконен
В Германии впервые зарегистрирован однополый брак
Шахбаза Гулиева перевели в ереванскую больницу
В Швеции стартовала Нобелевская неделя Обновлено
«Каждый четвертый азербайджанец имеет долги перед банками» Обсуждения в Милли Меджлисе
Ильхам Алиев ознакомился с системой водоснабжения в Шемахе Фото
В Москве началась «БОЛЬШАЯ ЧИСТКА» наш комментарий
ВМС Азербайджана тренируются по стандартам НАТО фото
Октай Асадов обвинил спецпредставителя ОБСЕ в двуличии
«Пусть Армения нападет на Азербайджан» комментирует для haqqin.az Евгений Михайлов
Синоптики обещают дожди и ветер
Азербайджанские депутаты осудили Каталонию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться