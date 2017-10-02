Ильхам Алиев: «Интенсивный экономический рост начнется в 2018 году»

Интенсивный экономический рост в Азербайджане в 2018 году прогнозирует президент Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.

«Следующий год в Азербайджане будет годом интенсивного экономического развития»,- заявил И.Алиев в понедельник на церемонии ввода в эксплуатацию системы питьевой воды и канализации г.Гобустан.

Глава государства отметил, что, несмотря на экономические трудности в стране в связи с понижением цен на нефть, Азербайджан провел существенные реформы с целью улучшения ситуации. «В прошлом и текущем году в сфере экономики наблюдались некоторые проблемы в связи со снижение цен на нефть»,- подчеркнул глава государства.

Он отметил, что успехи Азербайджана отражены в отчетах местных и авторитетных международных экономических структур.

«Недавно Давоский экономический форум присвоил Азербайджану 35-ое место в рейтинге по конкурентоспособности. Мы улучшили свои позиции и занимаем первое место среди стран СНГ»,- подчеркнул он.

И.Алиев добавил, что, несмотря на снижение цен на нефть, Азербайджану удалось сохранить валютные резервы и в текущем году наблюдается рост их объема.

Президент отметил, что насегодня Азербайджан относится к тем странами, которых отличают стабильность.