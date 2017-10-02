Операция турецкой армии на севере Ирака: уничтожены десятки террористов

Вооруженные силы Турции начали воздушную военную операцию в области Зап на севере Ирака. Как сообщает агентство Haberler, данную информацию распространил турецкий Генштаб.
Сообщается также, что операция проводится с целью уничтожения базы и складов с вооружением террористической организации ПКК.
В результате начавшейся ночью бомбардировки уничтожены десятки террористов, разрушены места их укрытия, а также склады оружия.
Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым после проведения "референдума" на севере Ирака заявил, что попытки изменения статуса-кво у южных границ Турции путем создания искусственных государственных образований чреваты угрозой национальной безопасности страны.
"Поэтому Анкара может без промедления воспользоваться правами, закрепленными международным законодательством, и предпринять все необходимые шаги для ликвидации угрозы", — подчеркнул Йылдырым.