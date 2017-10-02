В минувшую субботу в Могадишо, столице Сомали, состоялось торжественное открытие турецкой военной базы

Собственно, правильнее было бы назвать это не военной базой, а учебным центром, одновременно сочетающим в себе и функции военной академии для офицерского состава сомалийской армии, и курсы подготовки сержантов, и полигон для создания местных сил специального назначения.

По словам начальника Генштаба Турции генерала Хулуси Акара, принимавшего участие в церемонии открытия, всего через эту базу планируется «пропустить» не менее десяти тысяч сомалийских военнослужащих, что в итоге позволит этой африканской стране, еще семь лет назад с полным на то основанием именовавшейся «несостоявшимся государством», получить вполне боеспособные вооруженные силы.

Ну а Анкара соответственно укрепит свое влияние в Сомали и создаст себе здесь надежный плацдарм для последующего своего проникновения в Африку.

Строительство базы, занимающей по площади более четырех квадратных километров, обошлось Анкаре почти в 50 миллионов долларов. Причем в стране уже присутствуют военные из США, а также функционирует база, формально принадлежащая Объединенным Арабским Эмиратам. На первый взгляд – место занято, но это только на первый взгляд.

Дело в том, что американцы с 2018 года начнут сокращение своего военного присутствия в Сомали, а Эмираты увязли в интригах с сепаратистами в Сомалиленде на севере страны. Могадишо стало одной из тех стратегических "точек опоры", с которой Турция Эрдогана реализует одно из своих достаточно закрытых, но весьма эффективных и пока вполне успешных направлений внешней политики – расширение влияния в Африке.

В 2011 году, спустя всего лишь несколько месяцев после того, как из столицы Сомали были вытеснены боевики исламистов аль-Шаабаб, в Могадишо высадился «турецкий десант» во главе с Эрдоганом, в состав которого вошли не только бизнесмены и политики, но даже артисты. Утвердиться в стране Африканского рога, занимающую крайне выгодное стратегическое положение, тогда хотели многие. Но Эрдоган опередил всех, став первым неафриканским лидером, ступившим на истощенную 20-летней войной землю государства, уже вполне официально к этому времени именовавшегося «несостоятельным».

Рискнул – и выиграл. В отличие от США и Китая, тоже немало вложивших в Сомали, «Турции удалось завоевать сердца и умы сомалийцев», - считает министр информации правительства в Могадишо Абдирахман Омар Осман. Поскольку объемы помощи и инвестиций турецкого бизнеса в то, что с большой тогда натяжкой можно было назвать «сомалийской экономикой», были весьма впечатляющи.

Но и отдача последовала практически сразу. Если в конце 2010 года турецкий экспорт в Сомали составил $5,1 милиона, то спустя всего два года эта цифра выросла до 123 миллионов долларов, т.е. почти в 24 (!) раза.

Это - сухая статистика экономических связей, но ведь есть и политический капитал. В Сомали Эрдогана называют «спасителем, которого всевышний послал нашей стране», а новорожденным дают имена «Реджеп», «Тайип» и даже «Эрдоган». 16 июля 2016 года жители Могадишо десятками тысяч выходили на улицу, протестуя против попытки переворота в Турции. А в целом авторитет Турции в Африке южнее Сахеля сегодня выше, чем даже у США и Китая.

Политика и пропаганда? Не без этого, но есть и вполне конкретные показатели: если в 2003 году турецкий экспорт в африканские страны составлял всего лишь 2,1 миллиарда долларов, то в 2012 – уже 10,3 миллиарда, а к 2016 году достиг почти 15 миллиардов долларов. За этот же период прямые инвестиции турецкого бизнеса в Африку выросли десятикратно (по разным оценкам сегодня они составляют от 5 до 8 миллиардов долларов). А к сегодняшнему дню турецкие компании реализовали и реализуют здесь до 1150 экономических проектов общей стоимостью в $55 миллиардов.

Нужно сразу сказать, что в самой Турции «африканская политика» Эрдогана нравится далеко не всем. Раздаются критические замечания о том, что средства, выделяемые на гуманитарные проекты для «Черного континента» можно и нужно было бы использовать внутри страны, на решение внутренних социально-экономических проблем. Но, по большому счету, речь – даже в случае с подобными проектами, кстати, менее масштабными по сравнению с суммами, которые затрачивает на аналогичные программы КНР, Индия и уж тем более США, – идет о стратегических инвестициях, которые, как видно из приведенной статистики, вполне себе окупаются и уже давно идут «в плюс».

По большому счету, «африканская политика» Эрдогана, одним из эпизодов которой является открытие военной-тренировочной базы в Сомали, – пример того, как в сжатые сроки и с достаточно ограниченным ресурсом, но при наличии политической воли можно обеспечить свое эффективное политическое, экономическое и даже военное присутствие. Да еще при этом не только не рассориться с работающими там «тяжеловесами» вроде США, Китая и Индии (кстати, ожесточенно конкурирующих между собой), но и потеснить их в «умах и сердцах» африканцев. Подобные результаты вполне стоят тех 50 миллионов, которые были затрачены на строительство базы близ Могадишо.