Россияне напустились на Китай за «аннексию» не того Алтая

Российские пользователи Twitter напустились на пост издания China Daily, которое опубликовало твит о пейзажах Алтая — малонаселенной части северо-запада Китая.

В комментариях юзеры выразили свое возмущение тем, что китайские СМИ «аннексировали» часть территории России, и принялись вовсю распекать Поднебесеную.

«Что за тупая провокация?» — вопросил один из пользователей. Другие же почему-то предпочли представить свои претензии на английском языке в попытке донести свои мысли до китайцев.

Другие русскоговорящие юзеры поспешили успокоить своих соотечественников и объяснили, что на территории Китая есть свой Алтай. «Красивые виды пейзажей китайского Алтая! Но российский Алтай много краше, и ни монгольский, ни казахский Алтай с ним не сравнятся», — отмечается в комментариях.