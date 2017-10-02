Сопредседатели Минской группы едут в Баку

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефер на этой неделе совершит свои первые визиты в Ереван и Баку, чтобы провести встречи с местными официальными лицами и ознакомиться с ситуацией, сообщили в посольстве США в Азербайджане.

Э.Шефер также присоединится к сопредседателям Минской группы для встреч на высшем уровне.

"США поддерживают урегулирование нагорно-карабахского конфликта и будут продолжать активно взаимодействовать со сторонами в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Э.Шефер как сопредседатель поддерживает политику Соединенных Штатов, разделяемую сопредседателями Минской группы, которая заключается в том, что справедливое урегулирование должно основываться на международном праве, которое включает Хельсинкский Заключительный акт и принципы неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности и права на самоопределение", - заявили в посольстве.