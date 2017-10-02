Подписаться на уведомления
 

Полиция установила имя лас-вегасского стрелка Обновлено 16:37

 

Полиция Лас-Вегаса установила местонахождение женщины, которую разыскивали по подозрению в причастности к стрельбе в гостиничном комплексе Mandalay Bay, где погибли не менее 50 человек и пострадали более 200, передает "Московский комсомолец".

"Мы уверены, что обнаружили разыскиваемую женщину", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Также сообщается, что правоохранители обнаружили внедорожник Hyunday Tuscon и минивэн Chrysler Pacifica Touring, которые разыскивались в связи с инцидентом.

* * * 15:44

Стрельбу по посетителям концерта в американском Лас-Вегасе открыл 64-летний белый мужчина по имени Стивен Паддок, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Согласно данным СМИ, Паддок проживал в районе Лас-Вегаса и не был известен полиции. В настоящее время он мертв.

Полиция разыскивают его спутницу - женщину по имени Мэрилу Дэнли.

Также в Сети появилось фото, на котором, как утверждают авторы сообщений, изображен Стивен Паддок.

4055 просмотров


Старости
Напряженность в мечети Имамзаде в Гяндже
Напряженность в мечети Имамзаде в Гяндже Заявление МВД
Наша погода
Сегодня 16° / 11°
3 Окт 14° / 11°
4 Окт 15° / 9°
5 Окт 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0023 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Японца арестовали за наложенное на детей проклятие
Митинги у мэрии Тбилиси
Почти треть азербайджанских женщин оправдывают домашнее насилие
Иран перебрасывает военную технику к границе с Курдистаном
Взрыв в Дамаске
Путин в Туркмении Обновлено
Прокуратура и полиция об убийстве сотрудника Topaz
Полиция установила имя лас-вегасского стрелка Обновлено 16:37
Сопредседатели Минской группы едут в Баку
Россияне напустились на Китай за «аннексию» не того Алтая
Эрдоган забирает и Африку актуальный комментарий
Операция турецкой армии на севере Ирака: уничтожены десятки террористов
Ильхам Алиев: «Интенсивный экономический рост начнется в 2018 году»
Еврокомиссия: Референдум в Каталонии незаконен
В Германии впервые зарегистрирован однополый брак
Шахбаза Гулиева перевели в ереванскую больницу
В Швеции стартовала Нобелевская неделя Обновлено
«Каждый четвертый азербайджанец имеет долги перед банками» Обсуждения в Милли Меджлисе
Ильхам Алиев ознакомился с системой водоснабжения в Шемахе Фото
В Москве началась «БОЛЬШАЯ ЧИСТКА» наш комментарий
ВМС Азербайджана тренируются по стандартам НАТО фото
Октай Асадов обвинил спецпредставителя ОБСЕ в двуличии
«Пусть Армения нападет на Азербайджан» комментирует для haqqin.az Евгений Михайлов
Синоптики обещают дожди и ветер
Азербайджанские депутаты осудили Каталонию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться