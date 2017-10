Полиция Лас-Вегаса установила местонахождение женщины, которую разыскивали по подозрению в причастности к стрельбе в гостиничном комплексе Mandalay Bay, где погибли не менее 50 человек и пострадали более 200, передает "Московский комсомолец".

"Мы уверены, что обнаружили разыскиваемую женщину", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Также сообщается, что правоохранители обнаружили внедорожник Hyunday Tuscon и минивэн Chrysler Pacifica Touring, которые разыскивались в связи с инцидентом.

* * * 15:44

Стрельбу по посетителям концерта в американском Лас-Вегасе открыл 64-летний белый мужчина по имени Стивен Паддок, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Согласно данным СМИ, Паддок проживал в районе Лас-Вегаса и не был известен полиции. В настоящее время он мертв.

Полиция разыскивают его спутницу - женщину по имени Мэрилу Дэнли.

Также в Сети появилось фото, на котором, как утверждают авторы сообщений, изображен Стивен Паддок.

Stephen Paddock, 64 The worst serial killer in US history #LasVegasShooter pic.twitter.com/RzXRrhVa9l