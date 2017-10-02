Прокуратура и полиция об убийстве сотрудника Topaz

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры страны, задержаны лица, подозреваемые в избиении 24 сентября с.г. в городе Сумгаит жителя Физулинского района Амала Надирли, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Получивший травму головы мужчина был помещен в Бакинскую нейрохирургическую больницу, где он позже скончался.

Управление полиции города Сумгаит установило, что А.Надирли был избит жителями поселка Сараи Чингизом Бабаевым, Фаридом Багировым, Кямраном Гурбановым, Мурадом Эйвазовым и жителем Агстафинского района Акпером Искендеровым.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые в преступлении лица объединились, чтобы путем мошенничества заполучить 550 манатов от работавшего в пункте Topaz в поселке Сараи А.Надирли.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.