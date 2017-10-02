Взрыв в Дамаске

В одном из районов Дамаска - Аль-Мидан случился взрыв, сообщает агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.
По сообщению агентства, речь может идти о теракте. Подробности происшествия пока не называются.
В одном из районов Дамаска - Аль-Мидан случился взрыв, сообщает агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.
По сообщению агентства, речь может идти о теракте. Подробности происшествия пока не называются.
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