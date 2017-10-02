Иран перебрасывает военную технику к границе с Курдистаном

Иран разместил бронетехнику и артиллерию в западной части Исламской Республики, граничащей с Иракским Курдистаном, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя властей Курдской автономии Ирака.

Вместе с тем, по информации иранского агентства Tasnim, ВС Ирана начали в понедельник третью фазу военных учений на западной границе ИРИ, задействовав пехоту, и в том числе силы быстрого реагирования, а также артиллерию, бронетанковые части и беспилотную авиацию.

К участникам маневров в понедельник присоединились подразделения иракской армии.

30 сентября официальный представитель ВС Ирана бригадный генерал Масуд Джазаири заявил, что ВС двух стран проведут в ближайшие дни военные учения на западной границе Исламской Республики. Как отметил Джазаири, на совещании командного состава была подтверждена поддержка Ираном единства Ирака, незаконность референдума об отделении Иракского Курдистана, а также необходимость "принятия мер, с тем чтобы обеспечить безопасность и стабильность на границе с Ираком".