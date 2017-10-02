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Митинги у мэрии Тбилиси

 

Представители и сторонники оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение", перекрыв дорогу, проводят акцию протеста у здания Тбилисской мэрии с требованием приостановить решение о передаче участков земли в центре столицы компаниям миллиардера Бидзины Иванишвили.

Ранее на заседании Тбилисского горсовета большинством голосов было принято решение о передаче территории около 2 тысяч квадратных метров в центре города за символическую цену в 1 лари компании Old City Development, которая основана бывшим премьером Грузии, миллиардером Иванишвили. На этой территории будет размещен один из объектов проекта "Панорама Тбилиси", созданного по инициативе Иванишвили.

"Этот протест справедливый, наше требование – это требование народа. Не имеет значения то, сколько людей пришли сегодня. Это абсурд, что Иванишвили может получить огромную территорию в центре Тбилиси за 1 лари и осуществить там свой непонятный проект. Мы будем бороться до конца", — заявил на акции кандидат в мэры Тбилиси от данной партии Заал Удумашвили. Акцию транслировали в прямом эфире грузинские телекомпании.

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