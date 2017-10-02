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Японца арестовали за наложенное на детей проклятие

 

Жителя Токио Такеси Инабу арестовали за преступные угрозы после того, как он попытался проклясть школьников. Об этом сообщает издание Japan Today.

41-летний японец повесил на пешеходном мосту, по которому ходят дети, вара-нингё — традиционную соломенную куклу, при помощи которой накладывают проклятие. Он приложил к ней записку: «Все вы, сорванцы, спрыгните отсюда и умрите».

Вара-нингё заинтересовалась полиция. Инаба сознался, что хотел наложить на школьников проклятие. «Эти дети, которые бегают по парку, слишком шумят», — пояснил он.

Ранее Инаба отправил более 30 жалоб на шум сотрудникам начальной школы Эдогавы и родителям ее учеников. Кроме того, в полиции подозревают, что надписи «Дети слишком шумят» на скамейках и общественном туалете в парке тоже сделал он.

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Японца арестовали за наложенное на детей проклятие
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