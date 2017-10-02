Вооруженный мужчина пытался устроить побег доставленного в медцентр "Армения" арестанта, проходящего по делу вооруженной банды, планировавшей госпереворот, сообщила агентству Sputnik советник Следственного комитета Армении Сона Трузян.

"На обследование в медцентр было доставлено находящееся под арестом лицо. В это время в палату проник еще один человек, вооруженный автоматом, и произвел выстрелы. Сам арестованный попытался сбежать", — сказала Трузян.

Бегство вооруженного мужчины было предотвращено дежурившими в медцентре полицейскими и сотрудниками службы безопасности "Бригада".

По данным полиции, оба вооруженные мужчины обезврежены.

* * * 17:26

Неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу в коридоре третьего этажа медцентра в Ереване. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook начальник отдела аналитики, информации и связей со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

"Инцидент произошел в медицинском центре "Армения". Вооруженный огнестрельным оружием мужчина проник в медцентр и произвел здесь выстрелы. Он был обезврежен и доставлен в полицейское отделение", — написал Джаноян, указав в своем посте, что в результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента выясняются. По факту ведется следствие.