По многочисленным обращениям граждан было установлено, что в центре Баку, в частности в Насиминском, Наримановском, Сабаильском, Ясамальском районах, группа людей, в нарушение общественного порядка, занималась тем, что предлагала себя местным гражданам и иностранным туристам для оказания платных интимных услуг, а кроме того, оскорбляла и вызывала на конфликт лиц, от этих услуг отказывавшихся. В целях выявления этих лиц и проведения проверки на наличие у них кожно-венерологических заболеваний с 15 по 30 сентября сотрудниками Главного управления и местных органов полиции были произведены 83 соответствующих задержания. В настоящее время никто из задержанных не находится под арестом. Об этом говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры.

В заявлении отмечается, что в отношении этих лиц были составлены и отправлены в суд протоколы по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (намеренное неподчинение законному требованию сотрудника полиции) Кодекса об административных правонарушениях.

Однако с учетом обращений адвокатов, 32 арестованных в административном порядке лица были отправлены в кожно-венерологические диспансеры, 24 человека, у которых не были обнаружены венерические заболевания, были освобождены от административного ареста.

Согласно текущим результатам медицинских и лабораторных исследований, у 32 человек были выявлены различные венерические заболевания, в том числе у 6 человек – СПИД, 6 – ВИЧ, 16 – сифилис, 2 - острый уретрит, кандида и трихомониаз, 2 - вирус гепатита С (HCV). Сотрудниками органов здравоохранения продолжаются неотложные меры по выявлению венерических заболеваний у других лиц, а также предотвращению целенаправленного распространения этих болезней.

«Распространенные в отдельных средствах массовой информации сообщения о якобы имеющих место преследованиях представителей сексуальных меньшинств, нарушении их прав, полностью безосновательны и не отражают реальности. Считаем важным еще раз отметить, что целью проведения подобных мероприятий является только установление и привлечение к ответственности лиц, нарушающих общественный правопорядок, а также предотвращение распространения инфекционных венерических заболеваний, которые могут привести к серьезным последствиям», - говорится в информации.