Глава МИД Украины в Баку

Начался официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом АПА сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.
Официальные встречи у украинского министра произойдут завтра.
Так, в ходе его переговоров с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым будут обсуждаться перспективы сотрудничества между двумя странами и вопросы подготовки официальных мероприятий с участием глав обоих государств.
Также планируется встреча П.Климкина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.