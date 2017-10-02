Глава МИД Украины в Баку

Начался официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом АПА сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.

Официальные встречи у украинского министра произойдут завтра.

Так, в ходе его переговоров с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым будут обсуждаться перспективы сотрудничества между двумя странами и вопросы подготовки официальных мероприятий с участием глав обоих государств.

Также планируется встреча П.Климкина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.