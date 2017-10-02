Lufthansa и Austrian Airlines прекратили полеты в Эрбиль

В соответствии с требованиями иракских властей, немецкий авиаперевозчик Lufthansa и входящая в концерн Austrian Airlines временно приостановили свои полеты в Эрбиль и обратно вплоть до получения официального разрешения на их возобновление, сообщил в понедельник РИА Новости представитель австрийской авиакомпании Вильгельм Балдиа.

Ранее управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане с 18.00 29 сентября. Это решение последовало вслед за ультиматумом правительства Ирака, потребовавшего от властей автономного региона передать под его контроль местные аэропорты. Ультиматум был выдвинут сразу по проведении референдума о независимости, который иракские власти признали нелегитимным. Austrian Airlines прерывали регулярные рейсы в Эрбиль в выходные, 30 сентября и 1 октября.

"Поскольку NOTAM (оперативное международное извещение для авиационного персонала) все еще действует, Lufthansa и Austrian Airlines не будут летать в Эрбиль вплоть до получения специального уведомления", — сказал собеседник агентства.

При этом Lufthansa продолжает летать в Эрбиль два раза в неделю - во вторник и в субботу, а Austrian Airlines — ежедневно.