«Исламское государство» взяло ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за инцидент со стрельбой в Лас-Вегасе, в результате которого погибли 50 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на посты боевиков в сети.

В заявлении террористов ИГИЛ говорится, что стрелявший мужчина, якобы, «принял ислам» за несколько месяцев до инцидента.

В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. По последним данным, погибли 50 человек, пострадали более 400.

Мужчина покончил с собой до прибытия на место преступления полиции. В номере отеля, снятом покойным, правоохранители обнаружили более 10 винтовок.