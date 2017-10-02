Независимая Каталония может оказаться вне Евросоюза

Еврокомиссия предупредила власти Каталонии, что в случае провозглашения независимости региона он может оказаться вне Евросоюза.

"Мы вновь повторяем правовую позицию, которую занимает эта комиссия, а также ее предшественники, — что различные референдумы должны проводиться в соответствии с Конституцией Испании. Это означает, что отлагающиеся территории окажутся за пределами ЕС", — сказал журналистам в Брюсселе официальный представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас.

Он назвал некорректным проведение каких-либо параллелей между референдумом в Каталонии и объявлением независимости сербским краем Косово.