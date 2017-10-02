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Ильхам Алиев соболезнует Трампу

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу, сообщает официальный сайт главы государства.

«Уважаемый господин президент, весть о многочисленных жертвах и раненых в результате жестокого обстрела мирных людей во время музыкального фестиваля в Лас-Вегасе глубоко опечалила меня. В связи с этим ужасным инцидентом от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю раненым скорейшего выздоровления», - говорится в в послании главы государства.

 Отметим, в результате обстрела участников музыкального фестиваля в Лас-Вегасе погибли более 50, были ранены более 400 человек. Совершивший преступление житель Лас-Вегаса был убит сотрудниками полиции.

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